Жительница Днепропетровщины создала банду, присвоившую 1,8 млн грн сбережений пенсионеров

Как сообщили в Нацполиции, недавно разоблачили банду, которая обманывала стариков под видом социальных работников. Преступную группу из трех человек собрала 23-летняя жительница Днепропетровской области.
Мошенники притворялись социальными работниками, которые хотели выплатить пособие пенсионерам. К старикам приходили с деньгами, а потом просили найти здачу, ведь у них только крупные купюры. Доверчивые дедушки и бабушки шли искать деньги на размен, тем самым показывая, где они держат свои сбережения.
После этого злоумышленники забирали деньги стариков, пока те отвлекались. В случае разоблачения или сопротивления к потерпевшим применяли физическую силу. Таким образом, мошенникам удалось заработать 1,8 миллиона гривен. Жертв подыскивали в разных регионах Украины. Уже известно, что банда обманула стариков в Днепропетровской, Харьковской и Киевской областях.
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