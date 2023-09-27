Жителька Дніпропетровщини створила банду, яка присвоїла 1,8 млн грн заощаджень пенсіонерів

Банда працювала відразу в трьох областях України.

Як повідомили в Нацполіції, нещодавно викрили банду, яка обманювала стареньких під виглядом соціальних працівників. Злочинну групу з трьох людей зібрала 23-річна мешканка Дніпропетровщини.

Шахраї прикидалися соціальними працівниками, які хотіли виплатити допомогу пенсіонерам. До стареньких приходили з грошима, а потім просили знайти решту, адже у них тільки крупні купюри. Довірливі дідусі та бабусі йшли шукати гроші на розмін, тим самим показуючи, де вони тримають свої заощадження.

Після цього зловмисники забирали гроші зі схованок стареньких, поки ті відволікалися. У разі викриття або опору до потерпілих застосовували фізичну силу. Таким чином шахраям вдалося заробити 1,8 мільйона гривень. Жертв підшукували у різних регіонах України. Уже відомо, що банда обманула літніх людей у Дніпропетровській, Харківській та Київській областях.

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