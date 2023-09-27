Загадкову дівчину в чорному із Дніпра помітили з чоловіком (ВІДЕО)

Відео опублікували місцеві Telegram-канали.
На кадрах видно, що панянка йде за руку з чоловіком у синій футболці та чорних штанях. Він несе її сумку.
Зазначимо, його з білявкою помітили вперше, поки невідомо, ким він є для неї.
Нагадаємо, білявка кілька тижнів поспіль стояла на Європейській площі біля стовпа, потім вона зникла і нещодавно знову з’явилася на звичному місці.
Ніхто досі не знає істинної причини, чому панянка приходить на Європейку. Одні кажуть, що це – соціальний експеримент, інші – що вона так вирішила стати популярною. Хтось підозрює, що містянка страждає на психічні розлади.
Раніше ми писали, що загадковій дівчині в чорному із Дніпра зробили подарунок.
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