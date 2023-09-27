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Загадкову дівчину в чорному із Дніпра помітили з чоловіком (ВІДЕО)

Сьогодні 16:00
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Загадкову дівчину в чорному, яка кожного дня приходить до стовпа на Європейській площі, помітили з чоловіком.

Новости Днепра про Загадкову дівчину в чорному із Дніпра помітили з чоловіком (ВІДЕО)

Відео опублікували місцеві Telegram-канали.

На кадрах видно, що панянка йде за руку з чоловіком у синій футболці та чорних штанях. Він несе її сумку.

Зазначимо, його з білявкою помітили вперше, поки невідомо, ким він є для неї.

Нагадаємо, білявка кілька тижнів поспіль стояла на Європейській площі біля стовпа, потім вона зникла і нещодавно знову з’явилася на звичному місці.

Ніхто досі не знає істинної причини, чому панянка приходить на Європейку. Одні кажуть, що це – соціальний експеримент, інші – що вона так вирішила стати популярною. Хтось підозрює, що містянка страждає на психічні розлади.

Раніше ми писали, що загадковій дівчині в чорному із Дніпра зробили подарунок.

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