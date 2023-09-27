До НМТ-2024 додадуть ще один обов’язковий предмет

Важлива інформація!

Національний мультипредметний тест 2024 року складатиметься із чотирьох предметів, три з яких обов’язкові та один – на вибір. До переліку обов’язкових предметів додано історію України (раніше обов’язковими були лише українська мова та математика).

Про це повідомив Оксен Лісовий, міністр освіти і науки України.

За його словами, програма тестування з історії України охоплюватиме лише період XVI – ХХІ ст.

Також міністр розповів, як проходитиме саме тестування.

Усі предмети школярі будуть складати протягом одного дня із перервою. 2 предмети по 60 хв, перерва і ще 2 предмети по 60 хв. Це дійсно може бути важко. Але чому так? Бо це дає можливість вступникові з’явитися у пункті тестування лише один раз. Не потрібно двічі витрачати час на дорогу, особливо актуально це для тих, хто змушений їхати до сусіднього населеного пункту. Безпека та рівні умови – наш пріоритет, – зазначив міністр.

Крім того, він додав, що 2024 року ДПА у 9 та 11 класах ще не проводитимуть.

Водночас Український центр оцінювання якості освіти планує зробити пілотне ДПА у деяких 4-х класах. Важливо, що це жодним чином не впливатиме на подальше навчання учнівства. Атестація потрібна для моніторингу якості освіти та у разі потреби – коригування освітньої політики, – написав Лісовий.

Детальніше у відео:

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