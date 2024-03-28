Жителей Днепра и области предупреждают об опасном метеоявлении: будет сбивать с ног

Будьте осторожны!

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии объявили предупреждение об опасном метеорологическом явлении: сегодня днем в городе Днепр и местами по области ожидаются порывы южного ветра 15-20 м/с. Уровень опасности — первый (желтый).

Прогнозируется:

28 марта: переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, 7-12, днем по городу Днепр и местами по области порывы 15-20 м/с. Температура по области ночью 0-5°С тепла, днем 13-18°С тепла; по городу ночью 1-3°С, днем 15-17°С тепла.

29 марта: облачно. Дождь. Днем возможна гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-8°С, днем 13-18°С тепла.

30 марта: переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-8°С, днем 14-19°С тепла.

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