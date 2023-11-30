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  • Житель Новомосковска продавал несуществующий мотоблок: «наварил» почти 30 тыс. грн

Житель Новомосковска продавал несуществующий мотоблок: «наварил» почти 30 тыс. грн

Сегодня 12:56
просмотров

Аферист обманул четырех жителей из разных областей страны почти на 30 тысяч гривен.

Новости Днепра про Житель Новомосковска продавал несуществующий мотоблок:

30-летний житель Новомосковска продавал в сети несуществующий мотоблок.

Как установили правоохранители, мужчина размещал онлайн-объявление о продаже техники. От будущих покупателей он требовал предоплату. Когда граждане переводили ему деньги на карту, мошенник обрывал с ними связь.

Новости Днепра про Житель Новомосковска продавал несуществующий мотоблок:

Всего аферист обманул четырех жителей из разных областей страны почти на 30 тысяч гривен.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

29 ноября фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1, 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы до трех лет.

Совершая онлайн-покупки, лучше выбирайте наложенный платеж. Только после личной проверки товара производите полную оплату. Не дайте мошенникам обмануть вас! – призывают в полиции.

Напомним, ранее мы писали, что житель Кривого Рога пять раз продал один и тот же кондиционер: его за это судили.

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Новости Днепра про Житель Новомосковска продавал несуществующий мотоблок: Українська Новости Днепра про Житель Новомосковска продавал несуществующий мотоблок: Русский

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