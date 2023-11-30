Житель Новомосковска продавал несуществующий мотоблок: «наварил» почти 30 тыс. грн

30-летний житель Новомосковска продавал в сети несуществующий мотоблок.
Как установили правоохранители, мужчина размещал онлайн-объявление о продаже техники. От будущих покупателей он требовал предоплату. Когда граждане переводили ему деньги на карту, мошенник обрывал с ними связь.
Всего аферист обманул четырех жителей из разных областей страны почти на 30 тысяч гривен.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
29 ноября фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1, 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы до трех лет.
Совершая онлайн-покупки, лучше выбирайте наложенный платеж. Только после личной проверки товара производите полную оплату. Не дайте мошенникам обмануть вас! – призывают в полиции.
Напомним, ранее мы писали, что житель Кривого Рога пять раз продал один и тот же кондиционер: его за это судили.
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