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Спортсмены из Днепра завоевали бронзовые медали на Чемпионате Европы по тхэквондо

Сегодня 10:00
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Поздравляем!

Новости Днепра про Спортсмены из Днепра завоевали бронзовые медали на Чемпионате Европы по тхэквондо

С 24 по 26 ноября в городе Инсбрук (Австрия) проходил Чемпионат Европы по тхэквондо ВТФ в разделе «пумсэ» (набор показательных движений и комбинаций).

Спортсмены из Днепра Михаил Княжев и Мирослава Коваль завоевали бронзовые награды в разделе фристайл.

Об этом сообщает Днепровский городской совет.

Отметим, Михаил и Мирослава – воспитанники Днепровской детско-юношеской спортивной школы по техническим и прикладным видам спорта.

Поздравляем наших спортсменов и желаем им новых побед!

Новости Днепра про Спортсмены из Днепра завоевали бронзовые медали на Чемпионате Европы по тхэквондо

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