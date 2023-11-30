Спортсмены из Днепра завоевали бронзовые медали на Чемпионате Европы по тхэквондо

С 24 по 26 ноября в городе Инсбрук (Австрия) проходил Чемпионат Европы по тхэквондо ВТФ в разделе «пумсэ» (набор показательных движений и комбинаций).
Спортсмены из Днепра Михаил Княжев и Мирослава Коваль завоевали бронзовые награды в разделе фристайл.
Об этом сообщает Днепровский городской совет.
Отметим, Михаил и Мирослава – воспитанники Днепровской детско-юношеской спортивной школы по техническим и прикладным видам спорта.
Поздравляем наших спортсменов и желаем им новых побед!
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