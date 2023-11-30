Бумажных талонов не будет: как покупатели смогут отремонтировать бытовую технику по гарантии

В Украине изменился процесс гарантийного ремонта техники.

В Кабмине отменили бумажные гарантийные талоны, по которым ранее покупатели могли бесплатно в течение указанного производителем срока отремонтировать технику. Вместо этого внедрили цифровые эксплуатационные документы. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Теперь гарантийные услуги на бытовую технику, мобильные телефоны или другие гаджеты можно получить, показав электронные гарантийные талоны. Документы можно скачать на сайте производителя в течение указанного им срока.

То есть теперь, если сломается холодильник, не нужно искать по всей квартире гарантийные бумажки. Как отметили в Кабмине, нововведение упростит жизнь не только покупателям, но и продавцам техники. Так как значительно уменьшается нагрузка на производителей и реализаторов, которым больше не нужно заполнять при гарантийном обслуживании товара 9 бумажных форм. Ведь эти создавали основания для наложения штрафных санкций Госпродпотребслужбой.

«Такие изменения правительство приняло для упрощения ведения бизнеса, диджитализации бизнес-процессов и улучшения сервиса, предоставляемого конечному потребителю», — добавили в Кабмине.

Напомним, ранее в Днепре разоблачили продавца дешевой бытовой техники, который обманул покупателей на 2,5 миллиона гривен.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: