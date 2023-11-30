Житель Кривого Рога пять раз продал один и тот же кондиционер: его за это судили

Житель Кривого Рога, который летом остался без работы, решил подзаработать онлайн. На одном из известных порталов он выложил объявление с предложением о продаже мобильного кондиционера Electrolux, предложив покупателям привлекательную цену.
Поскольку это было летом, на объявления откликнулись уже через пару часов. Несколько покупателей готовы были приобрести бюджетный кондиционер. Чтобы «не прогореть», продавец попросил выслать предоплату 500 гривен, а затем сразу обещал отправить товар. Люди согласились и отдали деньги.
Впрочем, свой заказ они так и не получили. Криворожец «заработал» 2500 гривен, продав один и тот же кондиционер пять раз. Впоследствии обманутые покупатели обратились в полицию, разоблачившую афериста.
Сообразительного «продавца» судил Ингулецкий районный суд Кривого Рога. Его признали виновным по статьям о мошенничестве, но подсудимый свою вину признал, покаялся и пошел на соглашение с прокурором. Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.
Криворожцу присудили 3 года ограничения свободы, но на основании ст. 75 УК Украины освободили от отбывания назначенного судом наказания в виде ограничения свободы с испытанием сроком на 1 год.
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