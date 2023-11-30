Мешканець Новомосковська продавав неіснуючий мотоблок: «наварив» майже 30 тис. грн

30-річний мешканець Новомосковська продавав у мережі неіснуючий мотоблок.
Як встановили правоохоронці, чоловік розміщував онлайн-оголошення про продаж техніки. Від майбутніх покупців він вимагав передплату. Коли громадяни переказували йому гроші на картку, шахрай обривав з ними зв’язок.
Усього аферист ошукав чотирьох жителів з різних областей країни майже на 30 тисяч гривень.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
29 листопада фігуранту повідомили про підозру за ч. 1, 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до трьох років.
Здійснюючи онлайн-покупки, краще обирайте післяплату. Лише після особистої перевірки товару здійснюйте повну оплату. Не дайте шахраям ошукати вас! – закликають у поліції.
Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканець Кривого Рогу п’ять разів продав один і той же кондиціонер: його за це судили.
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