Мешканець Новомосковська продавав неіснуючий мотоблок: «наварив» майже 30 тис. грн

Аферист ошукав чотирьох жителів з різних областей країни майже на 30 тисяч гривень.

30-річний мешканець Новомосковська продавав у мережі неіснуючий мотоблок.

Як встановили правоохоронці, чоловік розміщував онлайн-оголошення про продаж техніки. Від майбутніх покупців він вимагав передплату. Коли громадяни переказували йому гроші на картку, шахрай обривав з ними зв’язок.

Усього аферист ошукав чотирьох жителів з різних областей країни майже на 30 тисяч гривень.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

29 листопада фігуранту повідомили про підозру за ч. 1, 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до трьох років.

Здійснюючи онлайн-покупки, краще обирайте післяплату. Лише після особистої перевірки товару здійснюйте повну оплату. Не дайте шахраям ошукати вас! – закликають у поліції.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканець Кривого Рогу п’ять разів продав один і той же кондиціонер: його за це судили.

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