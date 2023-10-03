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  • Житель Кривого Рога за 6 месяцев украл электроэнергии более чем на 15 тысяч гривен

Житель Кривого Рога за 6 месяцев украл электроэнергии более чем на 15 тысяч гривен

Сегодня 13:45
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В Кривом Роге судили мужчину, который почти за полгода украл электроэнергии более чем на 15 тысяч гривен.

Новости Днепра про Житель Кривого Рога за 6 месяцев украл электроэнергии более чем на 15 тысяч гривен

Об этом говорится в материалах дела.

Как стало известно из материалов дела, рассмотренного Дзержинским судом Кривого Рога, мужчина самовольно подключился к электросети. Таким образом, он мог пользоваться электроэнергией бесплатно, ведь к счетчику помещения подключено не было.

В течение января-июля 2021 года криворожец «напалил» света на 15 тысяч 482 гривны. В июле 2021 года представители ДТЭК пришли с проверкой в квартиру, где жил и был зарегистрирован мужчина. Энергетики хотели выяснить, соблюдает ли владелец Правил розничного рынка электроэнергии.

Тогда представители ДТЭК и обнаружили самовольное подключение к электросети. После этого компания обратилась в суд. В августе 2023 года состоялось заседание во время которого рассматривали иск ДТЭКа против криворожца. Сам обвиняемый на суд не пришел.

Согласно Закону Украины «О рынке электрической энергии», правонарушениями на рынке электрической энергии являются, в частности, воровство электрической энергии, самовольное подключение к объектам электроэнергетики. Теперь криворожец должен заплатить за потребленную электроэнергию 15 482,53 гривны и еще судебный сбор — 2 684 гривен.

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