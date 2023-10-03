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  • Мешканець Кривого Рогу за 6 місяців вкрав електроенергії на понад 15 тисяч гривень

Мешканець Кривого Рогу за 6 місяців вкрав електроенергії на понад 15 тисяч гривень

Сьогодні 13:45
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У Кривому Розі судили чоловіка, який майже за пів року вкрав електроенергії на понад 15 тисяч гривень.

Новости Днепра про Мешканець Кривого Рогу за 6 місяців вкрав електроенергії на понад 15 тисяч гривень

Про це йдеться в матеріалах справи. 

Як стало відомо з матеріалів справи, яку розглянув Дзержинський суд Кривого Рогу, чоловік самовільно під’єднався до електромережі. Таким чином він міг користуватися електроенергією безплатно, адже до лічильника приміщення підключене не було. 

Упродовж січня-липня 2021 року криворіжець напалив світла на 15 тисяч 482 гривні. У липні 2021 представники ДТЕК прийшли з перевіркою до квартири, де жив та був зареєстрований чоловік. Енергетики хотіли з’ясувати, чи дотримується власник Правил роздрібного ринку електроенергії. 

Тоді представники ДТЕК і виявили самовільне під’єднання до електромережі. Після цього компанія звернулася до суду. У серпні 2023 відбулося засідання під час якого розглядали позов ДТЕКу проти криворіжця. Сам обвинувачений на суд не прийшов. 

Згідно Закону України «Про ринок електричної енергії», правопорушеннями на ринку електричної енергії є, зокрема, крадіжка електричної енергії, самовільне підключення до об’єктів електроенергетики. Тепер криворіжець має заплатити за спожиту електроенергію 15 482,53 гривні та ще судовий збір – 2 684 гривень.

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Новости Днепра про Мешканець Кривого Рогу за 6 місяців вкрав електроенергії на понад 15 тисяч гривеньУкраїнська

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