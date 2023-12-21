Житель Днепропетровщины сдавал несуществующее жилье по всей Украине

Полицейские Днепропетровщины разоблачили 40-летнего жителя Покрова, который зарабатывал на сдаче в аренду несуществующего жилья в разных регионах Украины.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Отмечается, что мужчина размещал на интернет-платформах объявления о сдаче в аренду несуществующих квартир. У вероятных арендаторов мошенник требовал предоплату – от 500 до 4500 гривен. Когда потерпевшие переводили деньги на карту, злоумышленник прекращал выходить на связь.
19 декабря следователи сообщили фигуранту о подозрении по 8 фактам уголовного правонарушения, предусмотренного ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.
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