В Днепре более 50 домов без отопления: что произошло

Сегодня, 21 декабря, в Днепре более 50 домов осталось без отопления.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Так, из-за отключения электроэнергии остановлена котельная КП «Теплоэнерго», которая отапливает 51 дом. Поэтому жители улиц Молодежная, В. Слипака, Победы, Киргизская, Матросская, а также пер. И. Франко временно без отопления.
Также из-за отсутствия электроэнергии в теплораспределительном пункте отсутствует отопление на ул. Фабрично-Заводская, 18.
Подачу тепла обещают возобновить, когда появится свет.
Напомним, ранее мы писали, что сегодня в Днепре трамваи, курсирующие с правого на левый берег, закончат работу раньше.
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