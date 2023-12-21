В Днепре более 50 домов без отопления: что произошло

Подачу тепла обещают возобновить, когда появится свет.

Сегодня, 21 декабря, в Днепре более 50 домов осталось без отопления.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Так, из-за отключения электроэнергии остановлена котельная КП «Теплоэнерго», которая отапливает 51 дом. Поэтому жители улиц Молодежная, В. Слипака, Победы, Киргизская, Матросская, а также пер. И. Франко временно без отопления.

Также из-за отсутствия электроэнергии в теплораспределительном пункте отсутствует отопление на ул. Фабрично-Заводская, 18.

Подачу тепла обещают возобновить, когда появится свет.

Напомним, ранее мы писали, что сегодня в Днепре трамваи, курсирующие с правого на левый берег, закончат работу раньше.

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