Трое жителей Кривого Рога шпионили в Польше в пользу РФ

В Польше осудили 11 украинцев, которые шпионили в пользу РФ

Польский суд осудил 14 российских шпионов, действовавших на территории страны. Среди них 11 украинцев, из которых трое – уроженцы Кривого Рога. Российские информаторы следили за движением гумдопомощи и устраивали диверсии на железной дороге.

Имена шпионов опубликовало польское издание PAP.

Завербованные российскими спецслужбами шпионы действовали с января по март 2023 года в Хелме, Медице, Перемышле, а также в Жешуве, Варшаве и Поморье. Их интересовали военные объекты и инфраструктура. Они отслеживали и документировали прохождение транспортных средств с военной и гуманитарной помощью для Украины. Они также готовились к диверсиям на железной дороге.

На некоторые важные для наблюдения объекты шпионы хотели прицепить GPS-трекеры. Со своими кураторами они общались через Telegram.

Среди одного из дел — подготовка диверсии на железной дороге, когда террористы должны были пустить с путей поезд с военным транспортом. За проделанную работу он предложил исполнителям 10 тысяч долларов.

Шпионы по указаниям кураторов выполняли мелкие задания: расклеивали листовки с призывами избивать украинцев, поджигали автомобили и жилье. К примеру, за расклеивание листовок российские агенты получали 5 долларов. За установку камеры им платили примерно 300-400 долларов.

Все злоумышленники получили от 1,1 года до 6 лет лишения свободы, штрафы от 1 тыс. до 15 тыс. злотых и конфискацию полученного вознаграждения. Несовершеннолетнего парня отправят в воспитательный центр и обязут продолжить обучение.

Издание опубликовало список украинцев, получивших приговор:

19-летний Богдан С. из Полтавы,

19-летний Артем А. из Херсона,

23-летний Дмитрий С. из Мелитополя,

33-летний Роман З. из Николаева,

18-летний Ростислав К. из Кривого Рога,

29-летний Андрей П. из Кривого Рога,

26-летний Алексей П. из Кривого Рога,

24-летний Вадим М. из Винницы,

44-летний Ярослав Б. из Долины,

17-летний Богдан К. из Дубна,

17-летний Артур М. из Чернигова.

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