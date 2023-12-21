Мешканець Дніпропетровщини здавав неіснуюче житло по всій Україні

Шахрай вимагав передплату, а коли отримував гроші, то більше не виходив на зв'язок.

Поліцейські Дніпропетровщини викрили 40-річного жителя Покрова, який заробляв на здачі в оренду неіснуючого житла у різних регіонах України.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Зазначається, що чоловік розміщував на інтернет-платформах оголошення про здачу в оренду неіснуючих квартир. У ймовірних орендарів шахрай вимагав передплату – від 500 до 4500 гривень. Коли потерпілі переказували гроші на картку, зловмисник припиняв виходити на зв’язок.

19 грудня слідчі повідомили фігуранту про підозру за 8 фактами кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

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