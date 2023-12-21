Мешканець Дніпропетровщини здавав неіснуюче житло по всій Україні

Поліцейські Дніпропетровщини викрили 40-річного жителя Покрова, який заробляв на здачі в оренду неіснуючого житла у різних регіонах України.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Зазначається, що чоловік розміщував на інтернет-платформах оголошення про здачу в оренду неіснуючих квартир. У ймовірних орендарів шахрай вимагав передплату – від 500 до 4500 гривень. Коли потерпілі переказували гроші на картку, зловмисник припиняв виходити на зв’язок.
19 грудня слідчі повідомили фігуранту про підозру за 8 фактами кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
Читайте також:
Автор:
Висловлюємо щирі співчуття рідним дідуся...
У Польщі засудили 11 українців, які шпигували на користь РФ
Уже скоро за нову назву для міста будуть голосувати депутати…
У мережі поширюють чутки щодо запровадження "сухого закону" в одній…