Житель Днепропетровщины незаконно продавал трофейные российские пулеметы и ружья

Как сообщила СБУ, силовики заблокировали два канала подпольной продажи оружия, по которым российские автоматы и взрывчатка попадали в руки криминалитета. Один из них работал в Днепропетровской области.
Добытое во время боев или на оккупированных территориях трофейное оружие пытались продать на территории нашего региона. За автоматический карабин АК-12 дельцы просили 60 тысяч гривен, а вот гранатомет оценивали в 14,5 тысячи гривен.
Клиентов искали, используя свои связи в криминальной среде. На Днепропетровщине подозреваемый хранил в собственном доме целый арсенал трофейного оружия:
Кроме того, из хранилища злоумышленника изъято более 40 артиллерийских снарядов.
Делку объявили о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Сейчас они находятся под стражей. Злоумышленникам грозит до 7 лет тюрьмы.
Все изъятые средства поражения планируется передать потребностям Сил безопасности и обороны Украины.
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