Житель Днепропетровщины незаконно продавал трофейные российские пулеметы и ружья

Житель Днепропетровщины "барыжил" трофейным российским оружием.

Как сообщила СБУ, силовики заблокировали два канала подпольной продажи оружия, по которым российские автоматы и взрывчатка попадали в руки криминалитета. Один из них работал в Днепропетровской области.

Добытое во время боев или на оккупированных территориях трофейное оружие пытались продать на территории нашего региона. За автоматический карабин АК-12 дельцы просили 60 тысяч гривен, а вот гранатомет оценивали в 14,5 тысячи гривен.

Клиентов искали, используя свои связи в криминальной среде. На Днепропетровщине подозреваемый хранил в собственном доме целый арсенал трофейного оружия:

ручной пулемет Калашникова;

2 автомата: АК-12 и АК-74;

8 гранатометных выстрелов;

9 боевых гранат;

взрывчатые вещества с детонатором;

более 1 тыс. патронов разного калибра.

Кроме того, из хранилища злоумышленника изъято более 40 артиллерийских снарядов.

Делку объявили о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас они находятся под стражей. Злоумышленникам грозит до 7 лет тюрьмы.

Все изъятые средства поражения планируется передать потребностям Сил безопасности и обороны Украины.

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