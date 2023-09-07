Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Кривом Роге под колесами трамвая погибла женщина

Сегодня 08:35
просмотров

Вчера вечером в Кривом Роге произошла трагедия – 40-летняя женщина погибла под колесами трамвая.

Новости Днепра про В Кривом Роге под колесами трамвая погибла женщина

Как сообщают местные Telegram-каналы, трагический инцидент произошел около 22:00 на улице Кокчетавской.

Женщина стояла на остановке общественного транспорта. Как она оказалась под колесами трамвая – пока неизвестно.

От полученных травм потерпевшая скончалась сразу.

На место вызвали правоохранителей. Они и будут устанавливать все обстоятельства происшествия.

ФОТО 18+!!!

Новости Днепра про В Кривом Роге под колесами трамвая погибла женщина

Читайте также:

Новости Днепра про В Кривом Роге под колесами трамвая погибла женщинаУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге под колесами трамвая погибла женщинаРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Ночью россияне атаковали Украину 33 БпЛА: в Воздушных силах рассказали, сколько дронов сбили
Новости Украины
Сегодня 08:00
Ночью россияне атаковали Украину 33 БпЛА: в Воздушных силах рассказали, сколько дронов сбили

Сегодня ночью российские оккупанты атаковали Сумщину и Одесщину несколькими группами…

Жителей Днепра и области предупредили о чрезвычайной опасности: подробности
Новости Днепра
Сегодня 07:15
Жителей Днепра и области предупредили о чрезвычайной опасности: подробности

Будьте осторожны!

Житель Кривого Рога обрисовал нецензурной бранью чужие ворота: его за это судили
Новости Днепра
Вчера 20:00
Житель Кривого Рога обрисовал нецензурной бранью чужие ворота: его за это судили

Криворожца судили за то, что он обрисовал нецензурной бранью чужие…

В Кривом Роге водитель троллейбуса нашла в салоне фекалии: «Вишенка на торте»
Новости Днепра
Вчера 18:09
В Кривом Роге водитель троллейбуса нашла в салоне фекалии: «Вишенка на торте»

Очень часто в соцсетях можно встретить жалобы на водителей общественного…

Последние новости

Ночью россияне атаковали Украину 33 БпЛА: в Воздушных силах рассказали, сколько дронов сбили
Ночью россияне атаковали Украину 33 БпЛА: в Воздушных силах рассказали, сколько дронов сбили

Сегодня ночью российские оккупанты атаковали Сумщину и Одесщину несколькими группами ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" с северного, юго-восточного и южного направлений.

Сегодня 08:00
5
просмотров
Жителей Днепра и области предупредили о чрезвычайной опасности: подробности
Жителей Днепра и области предупредили о чрезвычайной опасности: подробности

Будьте осторожны!

Сегодня 07:15
4
просмотров
В четверг в Днепре будут выключать свет на 10 часов: где именно
В четверг в Днепре будут выключать свет на 10 часов: где именно

Подготовьтесь!

Сегодня 06:50
7
просмотров
Погода на 7 сентября: в Днепре облачно, но без осадков
Погода на 7 сентября: в Днепре облачно, но без осадков

Зонт сегодня, скорее всего, не понадобится!

Сегодня 06:15
1
просмотров
Это еще не предел: в Днепре «рухнули» цены на базовый овощ. Какая стоимость будет в дальнейшем
Это еще не предел: в Днепре «рухнули» цены на базовый овощ. Какая стоимость будет в дальнейшем

Цена молодого картофеля летом била все рекорды. За килограмм просили от 40 гривен. Сейчас ситуация изменилась и стоимость базового овоща резко поползла вниз.

Вчера 21:59
34
просмотров
Висело на сетке и кричало: в Днепре котенка бросили в закрытой квартире без воды и еды
Висело на сетке и кричало: в Днепре котенка бросили в закрытой квартире без воды и еды

В Днепре котенка бросили умирать в закрытой квартире.

Вчера 21:23
11
просмотров
На территорию Днепра и области запретили ввозить мясо: какое именно и в чем дело
На территорию Днепра и области запретили ввозить мясо: какое именно и в чем дело

На территорию области нельзя завозить некоторые виды мяса.

Вчера 20:44
17
просмотров
Житель Кривого Рога обрисовал нецензурной бранью чужие ворота: его за это судили
Житель Кривого Рога обрисовал нецензурной бранью чужие ворота: его за это судили

Криворожца судили за то, что он обрисовал нецензурной бранью чужие ворота.

Вчера 20:00
8
просмотров
В сентябре жителям Днепра заменят счетчики газа: кому именно и что нужно знать
В сентябре жителям Днепра заменят счетчики газа: кому именно и что нужно знать

В сентябре днепрянам будут устанавливать индивидуальные счетчики.

Вчера 19:21
130
просмотров
Днепр в тройке самых дорогих городов Украины по стоимости аренды жилья
Днепр в тройке самых дорогих городов Украины по стоимости аренды жилья

По данным сайтов с недвижимостью, Днепр в тройке лидеров рейтинга самого дорогого жилья.

Вчера 18:37
9
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх