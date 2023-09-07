В Кривом Роге под колесами трамвая погибла женщина

Как сообщают местные Telegram-каналы, трагический инцидент произошел около 22:00 на улице Кокчетавской.
Женщина стояла на остановке общественного транспорта. Как она оказалась под колесами трамвая – пока неизвестно.
От полученных травм потерпевшая скончалась сразу.
На место вызвали правоохранителей. Они и будут устанавливать все обстоятельства происшествия.
ФОТО 18+!!!
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