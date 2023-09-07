В четверг в Днепре будут выключать свет на 10 часов: где именно

Подготовьтесь!

Сегодня, 7 сентября, в Днепре будут выключать свет на 10 часов – с 8:00 до 18:00.

Причина – проведение плановых ремонтных работ компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, 7 сентября с 8:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Новокрымская: 1;

ул. Титова: 1-13 (нечетные), 13-Б, 27, 66-Б;

просп. Богдана Хмельницкого: 26, 28-А, 30;

ул. Рабочая: 152, 154, 158, 160, 162;

ул. Победы: 202, 204, 206.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: