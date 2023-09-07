В четверг в Днепре будут выключать свет на 10 часов: где именно

Сегодня, 7 сентября, в Днепре будут выключать свет на 10 часов – с 8:00 до 18:00.
Причина – проведение плановых ремонтных работ компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак, 7 сентября с 8:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
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