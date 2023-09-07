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Мешканець Дніпропетровщини незаконно продавав трофейні російські кулемети та рушниці

Сьогодні 12:22
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Мешканець Дніпропетровщині "барижив" трофейною російською зброєю.

Новости Днепра про Мешканець Дніпропетровщини незаконно продавав трофейні російські кулемети та рушниці

Як повідомила СБУ, силовики заблокували два канали підпільного продажу зброї, через які російські автомати та вибухівка потрапляли до рук криміналітету. Один із них працював на Дніпропетровщині. 

Здобуту під час боїв або на деокупованих територіях трофейну зброю намагалися продати на території нашого регіону. За автоматичний карабін АК-12 ділки просили 60 тисяч гривень, а ось гранатомет оцінювали в 14,5 тисяч гривень. 

Клієнтів шукали використовуючи свої зв’язки у кримінальному середовищі. На Дніпропетровщині підозрюваний зберігав у власному помешканні цілий арсенал трофейної зброї:

  • ручний кулемет Калашникова;
  • 2 автомати: АК-12 та АК-74;
  • 8 гранатометних пострілів;
  • 9 бойових гранат;
  • вибухові речовини з детонатором;
  • понад 1 тис. набоїв різного калібру.

Крім того, зі схрону зловмисника вилучено понад 40 артилерійських снарядів.

Ділку оголосили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Зараз вони під вартою. Зловмисникам загрожує до 7 років тюрми.

Усі вилучені засоби ураження планується передати на потреби Сил безпеки та оборони України.

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Новости Днепра про Мешканець Дніпропетровщини незаконно продавав трофейні російські кулемети та рушниціУкраїнська

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