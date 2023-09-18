Затяжная тревога: над Днепропетровщиной силы ПВО уничтожили 2 крылатые ракеты

В Днепропетровской области тревога была объявлена с 03:50 до 06:00. За это время наши защитники уничтожили над областью две крылатые ракеты.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
Под утро над областью сбили 2 крылатых ракеты. Спасибо защитникам за круглосуточную защиту неба, – написал он.
Кроме того, ночью россияне из тяжелой артиллерии четыре раза обстреляли Никопольский район – били по Никополю, Мировской и Марганецкой громадам.
В результате атак повреждено коммунальное предприятие, уничтожено одно хозяйственное сооружение, еще 6 – изуродованы. Повреждены и 5 частных домов, солнечные панели.
Остальные последствия атак уточняются. Люди, к счастью, не пострадали.
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