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Затяжная тревога: над Днепропетровщиной силы ПВО уничтожили 2 крылатые ракеты

Сегодня 07:49
просмотров

Сегодня ночью россияне снова терроризировали Украину ракетами и дронами.

Новости Днепра про Затяжная тревога: над Днепропетровщиной силы ПВО уничтожили 2 крылатые ракеты

В Днепропетровской области тревога была объявлена с 03:50 до 06:00. За это время наши защитники уничтожили над областью две крылатые ракеты.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Под утро над областью сбили 2 крылатых ракеты. Спасибо защитникам за круглосуточную защиту неба, – написал он.

Кроме того, ночью россияне из тяжелой артиллерии четыре раза обстреляли Никопольский район – били по Никополю, Мировской и Марганецкой громадам.

В результате атак повреждено коммунальное предприятие, уничтожено одно хозяйственное сооружение, еще 6 – изуродованы. Повреждены и 5 частных домов, солнечные панели.

Остальные последствия атак уточняются. Люди, к счастью, не пострадали.

Новости Днепра про Затяжная тревога: над Днепропетровщиной силы ПВО уничтожили 2 крылатые ракеты

Последствия обстрелов из тяжёлой артиллерии.

Новости Днепра про Затяжная тревога: над Днепропетровщиной силы ПВО уничтожили 2 крылатые ракеты

Последствия обстрелов из тяжёлой артиллерии.

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Новости Днепра про Затяжная тревога: над Днепропетровщиной силы ПВО уничтожили 2 крылатые ракетыУкраїнська Новости Днепра про Затяжная тревога: над Днепропетровщиной силы ПВО уничтожили 2 крылатые ракетыРусский

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