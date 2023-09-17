Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В понедельник много днепрян останется без света: адреса

Сегодня 14:57
просмотров

В Днепре с 8 часов утра до 18:00 многие абоненты останется без света.

Новости Днепра про В понедельник много днепрян останется без света: адреса

Об этом сообщает ЦЭК в своем Telegram-канале.

Отключения планируются из-за плановых ремонтных работ.

Света не будет по следующим адресам:

  • ул. Ангарсская: 1-14;
  • ул. Отрадная: 1, 2, 2А, 3-6, 6Б, 7, 8, 10-13;
  • ул. Александрі Ріндовскої: 75, 77, 79, 83-91 (непарні),102-118 (парні);
  • ул. Сурская: 104, 106, 108, 110-117, 119-129, 131-143 (непарні);
  • ул. Филатова: 1-5, 7;
  • тупик Запорожский: 1;
  • Запорожское шоссе: 2, 2А, 2Ж, 4-16 (парні), 20А, 56.

Недавно мы также сообщали о том, что в сети появились вероятные графики стабилизационных отключений света.

Читайте также:

Новости Днепра про В понедельник много днепрян останется без света: адресаУкраїнська Новости Днепра про В понедельник много днепрян останется без света: адресаРусский

Автор:


#
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

На Днепропетровщине снова работает старая мошенническая схема
Новости Днепра
Вчера 20:13
На Днепропетровщине снова работает старая мошенническая схема

Сотрудники Каменского районного управления полиции предупреждают жителей города и области…

В Днепре прошел фестиваль здорового образа жизни
Новости Днепра
Вчера 19:44
В Днепре прошел фестиваль здорового образа жизни

В парке "Зеленый Гай" прошел фестиваль здорового образа жизни.

В Днепре на проспекте Героев произошел пожар
Новости Днепра
Вчера 09:48
В Днепре на проспекте Героев произошел пожар

Сегодня рано утром на проспекте Героев Соборного района произошел пожар.

«Ударят по «Меноре» в Днепре с С-200″: россияне разгоняют фейк о провокациях на Рош га-Шана
Новости Днепра
15.09.2023 19:23
«Ударят по «Меноре» в Днепре с С-200″: россияне разгоняют фейк о провокациях на Рош га-Шана

По данным вымышленных источников, Украина якобы готовит провокации на время…

Последние новости

На Днепропетровщине нашли золотое кольцо в виде змеи эпохи Римской империи
На Днепропетровщине нашли золотое кольцо в виде змеи эпохи Римской империи

В Днепропетровской области энтузиасты каждый день продолжают раскопки. На этот раз нашли необычное кольцо.

Сегодня 13:54
2
просмотров
На Днепропетровщине женщину спасли из горящего дома с помощью стремянки
На Днепропетровщине женщину спасли из горящего дома с помощью стремянки

Сегодня утром в Кривом Роге загорелась квартира в двухэтажном жилом доме, на улице Добровольцев.

Сегодня 12:35
2
просмотров
В Одессе мужчина решил полакомиться соседским любимцем и съел черепаху
В Одессе мужчина решил полакомиться соседским любимцем и съел черепаху

В Одесі чоловік вирішив почастувати сусідським улюбленцем та з'їв сусідську черепаху.

Сегодня 11:47
4
просмотров
В Днепре автомобиль врезался в АЗС: работница заправки попала в больницу
В Днепре автомобиль врезался в АЗС: работница заправки попала в больницу

В Днепре вчера вечером произошло ДТП на проспекте Богдана Хмельницкого.

Сегодня 10:48
5
просмотров
В Днепре легковой автомобиль Nissan загорелся во время движения
В Днепре легковой автомобиль Nissan загорелся во время движения

В Днепре дотла сгорел автомобиль на улице Широкая.

Сегодня 09:34
4
просмотров
Над Днепропетровщиной сбили крылатую ракету — Лысак
Над Днепропетровщиной сбили крылатую ракету — Лысак

Сегодня утром над Днепропетровской областью сбили крылатую ракету.

Сегодня 08:33
6
просмотров
Погода на 17 сентября: в Днепре ожидается переменная облачность
Погода на 17 сентября: в Днепре ожидается переменная облачность

Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Сегодня 06:15
7
просмотров
На Днепропетровщине снова работает старая мошенническая схема
На Днепропетровщине снова работает старая мошенническая схема

Сотрудники Каменского районного управления полиции предупреждают жителей города и области о уже забытом виде мошенничества.

Вчера 20:13
19
просмотров
В Днепре прошел фестиваль здорового образа жизни
В Днепре прошел фестиваль здорового образа жизни

В парке "Зеленый Гай" прошел фестиваль здорового образа жизни.

Вчера 19:44
7
просмотров
Обиделся и пошел за канистрой: на Днепропетровщине мужчина поджег дом соседа
Обиделся и пошел за канистрой: на Днепропетровщине мужчина поджег дом соседа

В Каменском 38-летний мужчина поджег дом своего соседа после ссоры.

Вчера 18:16
3
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх