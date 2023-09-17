В понедельник много днепрян останется без света: адреса

Об этом сообщает ЦЭК в своем Telegram-канале.
Отключения планируются из-за плановых ремонтных работ.
Света не будет по следующим адресам:
Недавно мы также сообщали о том, что в сети появились вероятные графики стабилизационных отключений света.
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