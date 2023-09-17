В понедельник много днепрян останется без света: адреса

В Днепре с 8 часов утра до 18:00 многие абоненты останется без света.

Об этом сообщает ЦЭК в своем Telegram-канале.

Отключения планируются из-за плановых ремонтных работ.

Света не будет по следующим адресам:

ул. Ангарсская: 1-14;

ул. Отрадная: 1, 2, 2А, 3-6, 6Б, 7, 8, 10-13;

ул. Александрі Ріндовскої: 75, 77, 79, 83-91 (непарні),102-118 (парні);

ул. Сурская: 104, 106, 108, 110-117, 119-129, 131-143 (непарні);

ул. Филатова: 1-5, 7;

тупик Запорожский: 1;

Запорожское шоссе: 2, 2А, 2Ж, 4-16 (парні), 20А, 56.

Недавно мы также сообщали о том, что в сети появились вероятные графики стабилизационных отключений света.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: