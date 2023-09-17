Несовершеннолетняя «блогерка» из Павлограда бьет и кусает домашних животных ради контента

Об этом сообщает Telegram-канал «На Часі».
Несовершеннолетняя живодерка снимает видео для соцсетей, в которых она избивает и издевается над домашними животными.
Она грызет за уши кота, бегает по квартире за собакой и ведет себя очень неадекватно.
По предварительным данным, у девушки могут быть психические расстройства.
Сейчас родителями и несовершеннолетней занимается полиция и система противодействия правонарушениям несовершеннолетними.
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