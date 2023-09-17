На Днепропетровщине нашли золотое кольцо в виде змеи эпохи Римской империи

О находке сообщает Telegram-канал, специализирующийся на археологии и истории.
Кольцо напоминает змею и обрамлено дорогими драгоценными камнями.
Зооморфное золотое кольцо времен Великого Переселения Народов, 4 – 5 век. Вес 6,4 гр. Напоминает змею, – пишут на странице.
Тогда на территории современного Днепра жили племена готов, здесь даже основали столицу Готского королевства.
Через Днепропетровскую область в 5 веке также проходили племена воинственных гуннов, во главе с Аттилой-завоевателем.
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