На Днепропетровщине нашли золотое кольцо в виде змеи эпохи Римской империи

В Днепропетровской области энтузиасты каждый день продолжают раскопки. На этот раз нашли необычное кольцо.

О находке сообщает Telegram-канал, специализирующийся на археологии и истории.

Кольцо напоминает змею и обрамлено дорогими драгоценными камнями.

Зооморфное золотое кольцо времен Великого Переселения Народов, 4 – 5 век. Вес 6,4 гр. Напоминает змею, – пишут на странице.

Тогда на территории современного Днепра жили племена готов, здесь даже основали столицу Готского королевства.

Через Днепропетровскую область в 5 веке также проходили племена воинственных гуннов, во главе с Аттилой-завоевателем.

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