В Днепре автомобиль врезался в АЗС: работница заправки попала в больницу

В здании выбило окна и стекла.

Сотрудница АЗС «ОККО» получила травмы и была госпитализирована скорой.

Поэтому водитель Toyoya задел другой автомобиль и врезался в здание заправки.

Как сообщают СМИ, водитель автомобиля Daewoo недостаточно безопасно совершал манёвр и столкнулся с автомобилем Toyota.

Об этом сообщает Telegram- канал «Днепр Оперативный».

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