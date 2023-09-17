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В Днепре автомобиль врезался в АЗС: работница заправки попала в больницу

Сегодня 10:48
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В Днепре вчера вечером произошло ДТП на проспекте Богдана Хмельницкого.

Новости Днепра про В Днепре автомобиль врезался в АЗС: работница заправки попала в больницу

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр Оперативный». 

Как сообщают СМИ, водитель автомобиля Daewoo недостаточно безопасно совершал манёвр и столкнулся с автомобилем Toyota.

Поэтому водитель Toyoya задел другой автомобиль и врезался в здание заправки.

Сотрудница АЗС «ОККО» получила травмы и была госпитализирована скорой.

В здании выбило окна и стекла.

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