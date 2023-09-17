В Днепре автомобиль врезался в АЗС: работница заправки попала в больницу

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр Оперативный».
Как сообщают СМИ, водитель автомобиля Daewoo недостаточно безопасно совершал манёвр и столкнулся с автомобилем Toyota.
Поэтому водитель Toyoya задел другой автомобиль и врезался в здание заправки.
Сотрудница АЗС «ОККО» получила травмы и была госпитализирована скорой.
В здании выбило окна и стекла.
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