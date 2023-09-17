На Днепропетровщине женщину спасли из горящего дома с помощью стремянки

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Бригада спасателей на месте установила горящую квартиру на последнем этаже двухэтажного дома.
В соседнем доме женщина не смогла выйти самостоятельно и воспользовалась помощью спасателей с лестницей.
От госпитализации женщина отказалась, погибших и травмированных нет.
Повреждено имущество и жилье, пламя локализовали за пол часа.
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