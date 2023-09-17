На Дніпропетровщині знайшли золотий перстень у вигляді змії епохи Римської імперії

На Дніпропетровщині ентузіасти кожен день продовжують розкопки. Цього разу знайшли надзвичайний перстень.

Про знахідку повідомляє Telegram-канал який спеціалізується на археології та історії.

Чоловіки знайшли перстень у вигляді змії, з дорогоцінними каменями.

Зооморфний золотий перстень часів Великого Переселення Народів, 4 – 5 століття. Вага 6,4 гр. Нагадує змію, – пишуть на сторінці.

У ті часи на місці сучасного Дніпра жив народ готів, та навіть знаходилась столиця Готського королівства.

Через Дніпропетровську область в 5 сторіччі також проходили племена войовничих гунів, на чолі з Атілою-завойовником.

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