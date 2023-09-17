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В Одессе мужчина решил полакомиться соседским любимцем и съел черепаху

Сегодня 11:47
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В Одесі чоловік вирішив почастувати сусідським улюбленцем та з'їв сусідську черепаху.

Новости Днепра про В Одессе мужчина решил полакомиться соседским любимцем и съел черепаху

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Моторошний випадок трапився у Хаджибейському районі Одеси.

Правопорушник побачив на сусідській веранді у ванночці двох американських черепах. 

Одеський гурман вирішив зробити собі екзотичну страву, викрав одну з сусідських улюбленців, розбив їй панцир молотком, зварив і з’їв.

Тепер йому інкримінують жорстоке поводження з твариною, що належать до хребетних, яке призвело до загибелі. 

Чоловік також отримав підозру у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану.

Якщо прокуратура доведе обвинувачення, найближчі 8 років чоловіку доведеться куштувати більш традиційні страви.

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