В Одессе мужчина решил полакомиться соседским любимцем и съел черепаху

Чоловік також отримав підозру у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану.

Тепер йому інкримінують жорстоке поводження з твариною, що належать до хребетних, яке призвело до загибелі.

Правопорушник побачив на сусідській веранді у ванночці двох американських черепах.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

В Одесі чоловік вирішив почастувати сусідським улюбленцем та з'їв сусідську черепаху.

Полиция задержала молодого человека, которого подозревают в сверхжестоком убийстве музыканта…

В городе Кривой Рог остановили водителя, который может быть причастен…

В Каменском 38-летний мужчина поджег дом своего соседа после ссоры.

На Днепропетровщине женщину спасли из горящего дома с помощью стремянки Сегодня утром в Кривом Роге загорелась квартира в двухэтажном жилом доме, на улице Добровольцев. 2 просмотров

Над Днепропетровщиной сбили крылатую ракету — Лысак Сегодня утром над Днепропетровской областью сбили крылатую ракету. 5 просмотров

На Днепропетровщине снова работает старая мошенническая схема Сотрудники Каменского районного управления полиции предупреждают жителей города и области о уже забытом виде мошенничества. 16 просмотров

В Днепре прошел фестиваль здорового образа жизни В парке "Зеленый Гай" прошел фестиваль здорового образа жизни. 7 просмотров