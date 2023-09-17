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СК Днепр-1 потерял очки в матче с Колосом на Днепр-Арене

Сегодня 17:09
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Днепряне не смогли одолеть крепкий "Колоса" из Ковалевки в матче на "Днепр-Арене".

Новости Днепра про СК Днепр-1 потерял очки в матче с Колосом на Днепр-Арене

После перерыва на матчи сборных вернулась УПЛ, а СК Днепр-1 продолжает разочаровывать своих болельщиков.

Первый тайм прошел в равной борьбе без большого количества голевых моментов.

В середине второго тайма, на 61-й минуте кузнецы вышли вперед, Антон Салабай смог удачно сыграть на добивании.

Днепряне почти сразу отыгрались усилиями Гуцуляка, подправившего подачу с фланга Пихаленка.

Но больше СК Днепр-1 не смог создать явных моментов. Очередная потеря очков в сверхважном матче оставляет подопечных Максимова в опасной близости к зоне вылета.

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