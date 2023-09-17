СК Днепр-1 потерял очки в матче с Колосом на Днепр-Арене

После перерыва на матчи сборных вернулась УПЛ, а СК Днепр-1 продолжает разочаровывать своих болельщиков.
Первый тайм прошел в равной борьбе без большого количества голевых моментов.
В середине второго тайма, на 61-й минуте кузнецы вышли вперед, Антон Салабай смог удачно сыграть на добивании.
Днепряне почти сразу отыгрались усилиями Гуцуляка, подправившего подачу с фланга Пихаленка.
Но больше СК Днепр-1 не смог создать явных моментов. Очередная потеря очков в сверхважном матче оставляет подопечных Максимова в опасной близости к зоне вылета.
Читайте также:
Автор:
В Днепропетровской области энтузиасты каждый день продолжают раскопки. На этот…
Сегодня утром в Кривом Роге загорелась квартира в двухэтажном жилом…
В Днепре вчера вечером произошло ДТП на проспекте Богдана Хмельницкого.
В Днепре дотла сгорел автомобиль на улице Широкая.
В Днепре с 8 часов утра до 18:00 многие абоненты останется без света.
В Днепропетровской области энтузиасты каждый день продолжают раскопки. На этот раз нашли необычное кольцо.
Сегодня утром в Кривом Роге загорелась квартира в двухэтажном жилом доме, на улице Добровольцев.
В Одесі чоловік вирішив почастувати сусідським улюбленцем та з'їв сусідську черепаху.
В Днепре вчера вечером произошло ДТП на проспекте Богдана Хмельницкого.
В Днепре дотла сгорел автомобиль на улице Широкая.
Сегодня утром над Днепропетровской областью сбили крылатую ракету.
Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!
Сотрудники Каменского районного управления полиции предупреждают жителей города и области о уже забытом виде мошенничества.
В парке "Зеленый Гай" прошел фестиваль здорового образа жизни.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!