Защищал Украину с 2015-го: на войне погиб 35-летний воин с Днепропетровщины

24 октября на войне против российских захватчиков погиб воин из Днепропетровской области Арлиевский Николай. Ему было 35 лет.
Об этом сообщает Каменская районная государственная администрация.
Николай ушел защищать Украину еще в 2015 году. Затем он подписывал контракт в 2017 и 2019 годах, продолжая защищать родную землю. В мае 2022 года снова был мобилизован в ряды ВСУ. Проходил службу в должности наводчика.
Герой награжден нагрудным знаком «За образцовую службу», почетным нагрудным знаком начальника Генерального штаба – Главнокомандующего Вооруженными силами Украины «За образцовость в военной службе» ІІІ степени, отличием президента Украины «За участие в Антитеррористической операции».
Выражаем искренние соболезнования родным и друзьям павшего воина. Вечная слава Герою!
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