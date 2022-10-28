В Днепре два дня подряд трамваи №15 будут завершать работу раньше

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре мужчина погиб под колесами трамвая №9.

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу.

Несколько лет назад в Днепре появилась улица Владимира Моссаковского. Это…

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