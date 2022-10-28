В Днепре два дня подряд трамваи №15 будут завершать работу раньше

31 октября и 1 ноября трамваи №15 завершат работу раньше.
Об этом сообщает пресс-служба Днепровского городского совета.
Изменения связаны с ремонтом колеи.
Последние отправления с конечных остановок:
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре мужчина погиб под колесами трамвая №9.
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