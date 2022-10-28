В Кривом Роге осквернили машины бойцов ВСУ

В Кривом Роге неизвестные разрисовали машины бойцов ВСУ.

Известно, что неизвестные вандалы осквернили машины, принадлежавшие бойцам ВСУ. Они нарисовали непристойные изображения и надписи. Их даже не остановило, что на машине была надпись «200» и украинские символы.

Интересно, что из машин ничего не украли, поэтому вандалы специально решили спаплюжить чужое имущество. В данный момент горе-художников ищет полиция.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: