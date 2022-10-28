У Кривому Розі спаплюжили машини бійців ЗСУ

У Кривому Розі невідомі розмалювали машини бійців ЗСУ.

Відомо, що невідомі вандали спаплюжили машини, які належали бійцям ЗСУ. Вони намалювали непристойні зображення та написи. Їх навіть не зупинило те, що на машині був напис “200” та українські символи.

Цікаво, що з машин нічого не вкрали, тому вандали спеціально вирішили спаплюжиьт чуже майно. Наразі горе-художників шукає поліція.

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