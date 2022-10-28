Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Кривому Розі спаплюжили машини бійців ЗСУ

Сьогодні 17:25
просмотров

У Кривому Розі невідомі розмалювали машини бійців ЗСУ.
Новости Днепра про У Кривому Розі спаплюжили машини бійців ЗСУ

 

Відомо, що невідомі вандали спаплюжили машини, які належали бійцям ЗСУ. Вони намалювали непристойні зображення та написи. Їх навіть не зупинило те, що на машині був напис “200” та українські символи.

Цікаво, що з машин нічого не вкрали, тому вандали спеціально вирішили спаплюжиьт чуже майно. Наразі горе-художників шукає поліція.

Новости Днепра про У Кривому Розі спаплюжили машини бійців ЗСУ

 

Новости Днепра про У Кривому Розі спаплюжили машини бійців ЗСУ

 

Читайте також:

Новости Днепра про У Кривому Розі спаплюжили машини бійців ЗСУУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Захищав Україну з 2015 року: на війні загинув 35-річний воїн з Дніпропетровщини
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:45
    Захищав Україну з 2015 року: на війні загинув 35-річний воїн з Дніпропетровщини

    Вічна слава Герою!

    Покликав подивитися на кошенят: у Дніпрі судили чоловіка, який зґвалтував 11-річну дівчинку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:29
    Покликав подивитися на кошенят: у Дніпрі судили чоловіка, який зґвалтував 11-річну дівчинку

    6 серпня у Дніпрі стався жахливий злочин: колишній в'язень підійшов…

    На Дніпропетровщині 55-річний чоловік побив лопатою знайомого: постраждалий в лікарні
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:58
    На Дніпропетровщині 55-річний чоловік побив лопатою знайомого: постраждалий в лікарні

    У середу, 26 жовтня, в селі Шолохове Нікопольського району стався…

    У Новомосковську у власній квартирі згоріла 75-річна жінка
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:55
    У Новомосковську у власній квартирі згоріла 75-річна жінка

    Сьогодні, 28 жовтня, о 10:16 на лінію «101» повідомили, що…

    Наверх