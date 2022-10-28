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  • На Дніпропетровщині 55-річний чоловік побив лопатою знайомого: постраждалий в лікарні

На Дніпропетровщині 55-річний чоловік побив лопатою знайомого: постраждалий в лікарні

Сьогодні 14:58
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У середу, 26 жовтня, в селі Шолохове Нікопольського району стався інцидент: там між двома чоловіками зав'язалася бійка, у ході якої один із них схопив лопату та побив іншого по голові.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині 55-річний чоловік побив лопатою знайомого: постраждалий в лікарні

Після цього 55-річний зловмисник втік. Потерпілого 58-річного чоловіка із тяжкими травмами доставили до лікарні.

Про це повідомляє пресслужба ГУ НП у Дніпропетровській області.

Поліцейські встановили особу зловмисника та затримали його. Знаряддя злочину – лопату – вилучили.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині 55-річний чоловік побив лопатою знайомого: постраждалий в лікарні

27 жовтня зловмиснику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання чоловікові запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі 32-річна жінка вбила матір

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині 55-річний чоловік побив лопатою знайомого: постраждалий в лікарніУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині 55-річний чоловік побив лопатою знайомого: постраждалий в лікарніРусский

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