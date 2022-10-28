Мешканка Дніпра знайшла в солодкому батончику уламок канцелярського ножа (ФОТО)

Мешканка Дніпра знайшла в батончику EatMe уламок канцелярського ножа.

Як розповіла дніпрянка, сьогодні 28 жовтня вона придбала батончик EatMe в LeSilpo на Єкатеринославському бульварі. Дівчина почала його їсти та відчула щось тверде. Виявилося, що це шматочок металу.

Попався кусок металу, схожий на уламок канцелярського ножа, а також маленькі шматочки, – зазначила дніпрянка.

Дівчина телефонувала виробникові, проте оператор скинула дзвінок, як тільки клієнтка розповіла в чому проблема.

Добре, що дівчина відчула щось наладне відразу і не з’їла гострий метал. Тому будьте обережні, якщо надумаєте купляти батончики цієї марки.

Українська

Автор: