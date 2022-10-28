Мешканка Дніпра знайшла в солодкому батончику уламок канцелярського ножа (ФОТО)

Як розповіла дніпрянка, сьогодні 28 жовтня вона придбала батончик EatMe в LeSilpo на Єкатеринославському бульварі. Дівчина почала його їсти та відчула щось тверде. Виявилося, що це шматочок металу.
Попався кусок металу, схожий на уламок канцелярського ножа, а також маленькі шматочки, – зазначила дніпрянка.
Дівчина телефонувала виробникові, проте оператор скинула дзвінок, як тільки клієнтка розповіла в чому проблема.
Добре, що дівчина відчула щось наладне відразу і не з’їла гострий метал. Тому будьте обережні, якщо надумаєте купляти батончики цієї марки.Яна Юхименко
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