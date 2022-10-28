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  • Покликав подивитися на кошенят: у Дніпрі судили чоловіка, який зґвалтував 11-річну дівчинку

Покликав подивитися на кошенят: у Дніпрі судили чоловіка, який зґвалтував 11-річну дівчинку

Сьогодні 15:29
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6 серпня у Дніпрі стався жахливий злочин: колишній в'язень підійшов до 11-річної дівчинки, яка гуляла на дитячому майданчику біля свого дому.

Новости Днепра про Покликав подивитися на кошенят: у Дніпрі судили чоловіка, який зґвалтував 11-річну дівчинку

Чоловік запропонував дитині піти до нього додому, щоб подивитися на кошенят. Дівчинка погодилася. У квартирі зловмисник зв’язав руки дитині, заклеїв рота, а потім, погрожуючи ножем, зґвалтував.

Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури.

Ґвалтівника затримали по гарячим слідам. 28 жовтня стало відомо, що суд визнав чоловіка винним у скоєнні злочину за ч. 2 ст.146, ч. 4 ст. 152 КК України та засудив до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині 55-річний чоловік побив лопатою знайомого: постраждалий в лікарні.

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Новости Днепра про Покликав подивитися на кошенят: у Дніпрі судили чоловіка, який зґвалтував 11-річну дівчинкуУкраїнська Новости Днепра про Покликав подивитися на кошенят: у Дніпрі судили чоловіка, який зґвалтував 11-річну дівчинкуРусский

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