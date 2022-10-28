Покликав подивитися на кошенят: у Дніпрі судили чоловіка, який зґвалтував 11-річну дівчинку

Чоловік запропонував дитині піти до нього додому, щоб подивитися на кошенят. Дівчинка погодилася. У квартирі зловмисник зв’язав руки дитині, заклеїв рота, а потім, погрожуючи ножем, зґвалтував.
Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури.
Ґвалтівника затримали по гарячим слідам. 28 жовтня стало відомо, що суд визнав чоловіка винним у скоєнні злочину за ч. 2 ст.146, ч. 4 ст. 152 КК України та засудив до 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині 55-річний чоловік побив лопатою знайомого: постраждалий в лікарні.
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