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Около 20 ножевых ранений: в Днепре 32-летняя женщина убила мать

Сегодня 11:52
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26 октября в Днепре произошло ужасное преступление: 32-летняя женщина убила свою 61-летнюю мать.

Новости Днепра про Около 20 ножевых ранений: в Днепре 32-летняя женщина убила мать

Как сообщает пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области, между матерью и дочерью возникла ссора, в ходе которой подозреваемая нанесла матери около 20 ножевых ранений в шею, лицо и грудь.

Правоохранители задержали злоумышленницу. 27 октября ей сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до 15 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

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