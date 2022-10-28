Призрак хироманта и дом с заколоченными окнами: как выглядит известный дом с привидением в Днепре

В 1890-х годах на улице Чапленко был возведен доходный дом в три этажа. Район этот как раз в то время интенсивно осваивался и застраивался. Был популярен среди жителей города: неподалеку находился вокзал, рынок и даже была церковь. На первом этаже были лавки, там же держал свой магазин и хозяин дома Горнштейн. Второй этаж был отведен для аренды комнат постояльцами, на третьем жил владелец здания.
Горнштейн разбогател, торгуя товарами из Индии. В наш город он привозил невиданные тогда специи, чай и даже табак. Его лавка называлась «Бакалейная и табачная» и была очень популярна среди жителей Днепра. Через время у него появился компаньон, индус Раджан. Горнштейн занимался бухгалтерией и организационными делами, а Раджан занялся тем, что сегодня называется «пиар». Он работал в магазине продавцов, расписывая покупателям свойства каждой специи. Работал индус в национальной одежде и с тюрбаном на голове, а в свободное время сидел на ступеньках и курил огромную трубку.
Покупателей очень привлекал такой необычный продавец. В добавок Раджан занимался хиромантией и умел гадать по руке. Но сеанс предсказания индус проводил только после покупки специй в магазине.
Однажды в «Бакалейную и табачную» пришел взволнованный мужчина. Он долго бродил по лавке, рассматривая специи, и уличив момент, когда в магазине никого не было попросил Раджана погадать, взамен предложив серебряный подсвечник – денег у мужчины не было. Он рассказал Раджану свою грустную историю: его маленький сын был сильно болен, лекарство не помогало. Мужчина хотел знать: будет жить ребенок или нет. Услышав все это Раджан напросился в гости, посмотрел на ребенка, посмотрел на линии его судьбы, изучил «руки» матери и отца мальчика и твердо заявил, что их сын будет жить. За отдельную плату, коими стали сережки хозяйки дома, Раджан сказал, что приготовит смесь специй, которая поставит мальчика на ноги.
Но после принятия «лекарства» ребенок умер. От горя с собой покончила его мать. Отец мальчика и вдовец, обвиняя в смерти ребенка и жены индуса пришел однажды вечером к лавке и когда Раджан собирался закрывать магазин, ворвался в помещение и зарезал «предсказателя».
Душа Раджана с тех пор не могла найти себе покоя и поселилась в доме Горнштейна. Сначала о приведении со свечой заговорили постояльцы дома. Жил индус на втором этаже, поэтому чаще всего приведение его соседи. Они описывали это как будто сгусток тумана, по очертаниям он был поход на человека, на голове у него был тюрбан, а в руках нечто похожее на подсвечник со свечой. Правда это или нет – сказать сложно.
Во время 1917 года хозяин дома выехал из страны. Здание стало сначала коммунальной квартирой, а после – сдавалось в аренду частным фирмам. Жившие тут люди отмечали, что иногда слышали какой-то шум в коридоре и скрип половиц. Но чаще всего шум шел с бывшей лавки, где работал Раджан. После войны вместо «Бакалейной и табачной» тут открылась «Бубличная». Но вот уже почти 20 лет в здании закрылись все магазины, и оно стоит бесхозное.
Понемногу дом приходит в упадок, разваливается. Сейчас окна его забиты фанерой, но когда еще в них были стекла, то некоторые жители близлежащих домов утверждали, что в темном доме можно было разглядеть маленький огонек свечи и считали, что видели приведение. Правда это или нет – сказать сложно, поскольку история считается лишь легендой и документальных подтверждений не имеет.
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