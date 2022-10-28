В Днепре на проспекте Поля иномарка сбила мужчину

Сегодня, 28 октября, на проспекте Поля произошла авария. Там иномарка сбила мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте.
Об этом сообщает «Информатор».
На место происшествия вызвали правоохранителей и медиков. Пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу. Предварительный диагноз – черепно-мозговая травма.
Все детали ДТП будут устанавливать правоохранители.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Набережной Победы произошла авария: движение троллейбусов приостановлено. Кроме того, мы сообщали, что в Днепре на пешеходном переходе сбили женщину: нужна помощь свидетелей.
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