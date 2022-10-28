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Позвал посмотреть на котят: в Днепре судили мужчину, который изнасиловал 11-летнюю девочку

Сегодня 15:29
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6 августа в Днепре произошло ужасное преступление: бывший заключенный подошел к 11-летней девочке, гулявшей на детской площадке возле своего дома.

Новости Днепра про Позвал посмотреть на котят: в Днепре судили мужчину, который изнасиловал 11-летнюю девочку

Мужчина предложил ребенку пойти к нему домой, чтобы посмотреть на котят. Девочка согласилась. В квартире злоумышленник связал руки ребенку, заклеил рот, а затем, угрожая ножом, изнасиловал.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры.

Насильника задержали по горячим следам. 28 октября стало известно, что суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ч. 2 ст.146, ч. 4 ст. 152 УК Украины и приговорил к 12 годам лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области 55-летний мужчина избил лопатой знакомого: пострадавший в больнице.

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Новости Днепра про Позвал посмотреть на котят: в Днепре судили мужчину, который изнасиловал 11-летнюю девочкуУкраїнська Новости Днепра про Позвал посмотреть на котят: в Днепре судили мужчину, который изнасиловал 11-летнюю девочкуРусский

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