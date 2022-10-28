Позвал посмотреть на котят: в Днепре судили мужчину, который изнасиловал 11-летнюю девочку

Мужчина предложил ребенку пойти к нему домой, чтобы посмотреть на котят. Девочка согласилась. В квартире злоумышленник связал руки ребенку, заклеил рот, а затем, угрожая ножом, изнасиловал.
Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры.
Насильника задержали по горячим следам. 28 октября стало известно, что суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ч. 2 ст.146, ч. 4 ст. 152 УК Украины и приговорил к 12 годам лишения свободы.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области 55-летний мужчина избил лопатой знакомого: пострадавший в больнице.
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Александра Лучка
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