Захищав Україну з 2015 року: на війні загинув 35-річний воїн з Дніпропетровщини

Вічна слава Герою!

24 жовтня на війні проти російських загарбників загинув воїн із Дніпропетровщини Арлієвський Микола. Йому було 35 років.

Про це повідомляє Кам’янська районна державна адміністрація.

Микола пішов захищати Україну ще 2015 року. Потім він підписував контракт у 2017 і 2019, продовжуючи боронити рідну землю. У травні 2022 року знову був мобілізований до лав ЗСУ. Проходив службу на посаді навідника.

Герой нагороджений нагрудним знаком «За зразкову службу», почесним нагрудним знаком начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних сил України «За взірцевість у військовій службі” ІІІ ступеню, відзнакою президента України «За участь в Антитерористичній операції».

Висловлюємо щирі співчуття рідним та друзям полеглого воїна. Вічна слава Герою!

Читайте також:

Українська

Автор: