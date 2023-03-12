Заряжайте все: в Днепре пять дней подряд будут планово выключать свет (адреса)

В Днепре запланировано выключение света.

Об этом сообщили в Центральной энергетической компании.

Так, в Днепре на следующей неделе будут пять дней подряд будут планово выключать свет. Электроэнергии не будет с 8 утра до 17 часов вечера.

13 марта

ул. Строителей: 47б.

14 марта

ул. Инженерная: 2, 2а, 4а, 8;

просп. Богдана Хмельницкого: 119, 121, 123, 127.

15 марта

ул. Гладкова: 25, 27, 29, 31;

ул. Казакевича: 1, 3;

просп. Богдана Хмельницкого: 125;

ул. Инженерная: 4, 6.

16 марта

ул. Инженерная: 12;

ул. Казака Мамая: 12, 14, 16, 18, 20;

ул. Казакевича: 9;

ул. Рабочая, 65;

ул. Надежды Алексеенко: 100;

ул. 152 Дивизии: 2, 2а, 4, 4а, 6;

просп. Богдана Хмельницкого: 109;

ул. Ермоловой: 50а.

17 марта

ул. Гладкова, 20

Напомним, сегодня в одном из районов Днепра долгое время не было света. Раньше мы рассказывали зачем нужна батарейка в электросчетчике и кто должен менять ее. Кроме этого, в многоэтажке в Днепре домофон работает от павербанка.

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