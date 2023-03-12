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  • Заряджайте все: у Дніпрі п’ять днів поспіль будуть планово вимикати світло (адреси)

Заряджайте все: у Дніпрі п’ять днів поспіль будуть планово вимикати світло (адреси)

Сьогодні 20:12
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У Дніпрі запланували вимкнення світла.

Новости Днепра про Заряджайте все: у Дніпрі п'ять днів поспіль будуть планово вимикати світло (адреси)

Про це повідомили в Центральній енергетичній компанії. 

Так, у Дніпрі наступного тижня будуть п’ять днів постіль будуть планово вимикати світло. Електроенергії не буде від 8 ранку до 17 години вечора. 

13 березня

  • вул. Будівельників: 47б.

 14 березня

  • вул. Інженерна: 2, 2а, 4а, 8;
  • просп. Богдана Хмельницького: 119, 121, 123, 127.

15 березня

  • вул. Гладкова: 25, 27, 29, 31;
  • вул. Казакевича: 1, 3;
  • просп. Богдана Хмельницького: 125;
  • вул. Інженерна: 4, 6.

16 березня

  • вул. Інженерна: 12;
  • вул. Козака Мамая: 12, 14, 16, 18, 20;
  • вул. Казакевича: 9;
  • вул. Робоча, 65;
  • вул. Надії Алєксєєнко: 100;
  • вул. 152 Дивізії: 2, 2а, 4, 4а, 6;
  • просп. Богдана Хмельницького: 109;
  • вул. Єрмолової: 50а.

17 березня

  • вул. Гладкова, 20

Нагадаємо, сьогодні в одному із районів Дніпра довгий час не було світла. Раніше ми розповідали навіщо потрібна батарейка в електролічильник і хто має змінювати її. Крім цього, у багатоповерхівці в Дніпрі домофон працює від павербанку.

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Новости Днепра про Заряджайте все: у Дніпрі п'ять днів поспіль будуть планово вимикати світло (адреси)Українська Новости Днепра про Заряджайте все: у Дніпрі п'ять днів поспіль будуть планово вимикати світло (адреси)Русский

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