Заряджайте все: у Дніпрі п’ять днів поспіль будуть планово вимикати світло (адреси)
Заряджайте все: у Дніпрі п’ять днів поспіль будуть планово вимикати світло (адреси)
Сьогодні 20:12
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У Дніпрі запланували вимкнення світла.
Про це повідомили в Центральній енергетичній компанії.
Так, у Дніпрі наступного тижня будуть п’ять днів постіль будуть планово вимикати світло. Електроенергії не буде від 8 ранку до 17 години вечора.
13 березня
вул. Будівельників: 47б.
14 березня
вул. Інженерна: 2, 2а, 4а, 8;
просп. Богдана Хмельницького: 119, 121, 123, 127.
15 березня
вул. Гладкова: 25, 27, 29, 31;
вул. Казакевича: 1, 3;
просп. Богдана Хмельницького: 125;
вул. Інженерна: 4, 6.
16 березня
вул. Інженерна: 12;
вул. Козака Мамая: 12, 14, 16, 18, 20;
вул. Казакевича: 9;
вул. Робоча, 65;
вул. Надії Алєксєєнко: 100;
вул. 152 Дивізії: 2, 2а, 4, 4а, 6;
просп. Богдана Хмельницького: 109;
вул. Єрмолової: 50а.
17 березня
вул. Гладкова, 20
Нагадаємо, сьогодні в одному із районів Дніпра довгий час не було світла. Раніше ми розповідали навіщо потрібна батарейка в електролічильник і хто має змінювати її. Крім цього, у багатоповерхівці в Дніпрі домофон працює від павербанку.
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