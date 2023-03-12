Заряджайте все: у Дніпрі п’ять днів поспіль будуть планово вимикати світло (адреси)

У Дніпрі запланували вимкнення світла.

Про це повідомили в Центральній енергетичній компанії.

Так, у Дніпрі наступного тижня будуть п’ять днів постіль будуть планово вимикати світло. Електроенергії не буде від 8 ранку до 17 години вечора.

13 березня

вул. Будівельників: 47б.

14 березня

вул. Інженерна: 2, 2а, 4а, 8;

просп. Богдана Хмельницького: 119, 121, 123, 127.

15 березня

вул. Гладкова: 25, 27, 29, 31;

вул. Казакевича: 1, 3;

просп. Богдана Хмельницького: 125;

вул. Інженерна: 4, 6.

16 березня

вул. Інженерна: 12;

вул. Козака Мамая: 12, 14, 16, 18, 20;

вул. Казакевича: 9;

вул. Робоча, 65;

вул. Надії Алєксєєнко: 100;

вул. 152 Дивізії: 2, 2а, 4, 4а, 6;

просп. Богдана Хмельницького: 109;

вул. Єрмолової: 50а.

17 березня

вул. Гладкова, 20

Нагадаємо, сьогодні в одному із районів Дніпра довгий час не було світла. Раніше ми розповідали навіщо потрібна батарейка в електролічильник і хто має змінювати її. Крім цього, у багатоповерхівці в Дніпрі домофон працює від павербанку.

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