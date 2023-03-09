Батарейка в електролічильнику: навіщо потрібна і хто має змінювати

У сучасних приладах обліку електроенергії встановлено батарейку, яку потрібно час від часу змінювати. Зробити це можна безкоштовно. Як саме – розбиралися журналісти dnepr.info.

Встановлені двотарифні електронні лічильники у квартирах мешканців Дніпра мають батареку. Це свого роду «страховка» для лічильника – вона дозволяє йому не збиватися під час відключення електроенергії. Таким чином, на лічильнику завжди встановлена точна дата і час. А від останнього показника, в тому числі, залежить і кількість кіловат, використаних після 23:00 під час дії «нічного» тарифу, що безпосередньо впливає на суму в платіжці. Якщо батарея збилася або показує неправильні дані, споживач може переплачувати за електроенергію.

Також батарея потрібна для зберігання всіх даних. Вона допомагає енергонезалежній пам’яті пристрою зберігати виміряні значення електроенергії та параметрів. При відсутності напруги в мережі мікроконтролер лічильника перемикається на економний режим, який підтримується роботою батарейки. Коли є електрика – батарейка не працює, але все одно з часом вона починає виходити з ладу. Зрозуміти, що її час міняти можна по самому лічильнику – на його екрані загориться відповідний значок батареї. Якщо в моделі не передбачено такої опції – «оповіщення», то зрозуміти, що батарейку потрібно мене можна по самому приладу – він збоїть, а рахунки за світло можуть зрости.

Замінювати батарейку мають право лише фахівці з енергетичної компанії, споживач самостійно не має права цього робити, оскільки, щоб її поміняти – потрібно зняти пломбу.

Щоб поміняти батарейку, потрібно викликати співробітника ДТЕКу, який і проведе заміну батареї. Для цього необхідно подати заявку на сайті компанії. Послуга безкоштовна.

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