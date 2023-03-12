В одному із районів Дніпра з опівночі немає світла: що відомо

У Дніпрі мешканці Соборного району скаржаться на те, що в них надовго зникло світло.

Зокрема, на відсутність світла скаржаться мешканці проспекту Гагаріна та Запорізького шосе.

Цю інформацію підтвердили і в міськраді Дніпра.

За повідомленням міськради, з опівночі і до ранку в окремих районах міста, зокрема, на просп. Гагаріна, Запорізькому шосе та деяких прилеглих вулицях відсутнє світло. Інформація про знеструмлення та його причини на сайтах та в телеграм каналах приватних енергетичних компаній ДТЕК та ЦЕК на цей час відсутня.

Втім, раніше в ДТЕК попереджали про можливість аварійних вимкнень, які почалися через нещодавній обстріл.

Крім цього, напередодні у КП «Теплоенерго» були зафіксовані два короткотермінові знеструмлення (40 і 60 хвилин) приватними енергетичними компаніями будинкових котелень по вул. Береговій та просп. Гагаріна.

Також було відключення електроживлення приватною енергетичною компанією ДТЕК підвищувальної насосної станції (ПНС) по просп. Гагаріна. Через що було зниження тиску на верхніх поверхах у декількох будинках.

Зазначимо, що зараз в Дніпрі немає стабілізаційних відключень світла, а трамваї та тролейбуси курсують як зазвичай.

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