У багатоповерхівці в Дніпрі домофон працює від павербанку

У Дніпрі домофон працює від павербанку.

Мешканці одного із будинків вигадали спосіб, як змусити працювати домофон, навіть коли в будинку немає світла.

Під час регулярних відключень світла, під’їзд багатоповерхівки по вулиці Моніторна, 2 перетворився на стихійний громадський туалет. Якщо раніше всередину сторонні пробратися не могли, то під час знеструмлень, коли не працював домофон, побільшало непроханих гостей. Тому представники місцевого ОСББ почали шукати варіанти, як заживити прилад, коли немає світла.

Вони вирішили підключити домофон до павербанку, щоб прилад мав додаткове джерело живлення, яке можна використовувати під час відключень. Про це розповіли у міськраді Дніпра.

Таку систему встановили в одному із під’їздів у якості експерименту. Це спрацювало, але далі це не поширювали, бо світло перестали вимикати.

Дізнались, що можна придбати такий павербанк, який підключається до домофона. Провели цей експеримент на одному під’їзді, але далі не поширювали, бо у лютому в нас не було відключень», – зазначив голова ОСББ «Моніторна, 2» Владислав.

Втім, це досить цікаве рішення на майбутнє. Зазначається, що за допомогою такого павербанку можна заживлювати камери спостереження або освітлення в під’їзді.

Нагадаємо, раніше в Дніпра встановили систему, яка допомагає дистанційно вимикати світло в будинках, де його не відключають.

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