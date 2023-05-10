Заряжайте гаджеты: в Днепре сегодня массово отключат свет

Электроэнергия будет отсутствовать в период с 08:00 до 17:00.

10 мая частной компанией ЦЭК запланировано проведение ремонтных работ на сетях. Поэтому без электроэнергии останутся жители многих улиц в Днепре.

9 мая в Днепре запланированы плановые ремонтные работы на сетях.…

В Украине военное положение, а вместе с ним и мобилизацию…

Захватите с собой зонт!

Артиллерия и дроны: оккупанты ударили по Днепропетровщине Российские оккупанты ударили по двум громадам Днепропетровской области днем 9 мая. 0 просмотров

Три человека в зоне риска: под Кривым Рогом зафиксировали собачье бешенство Вблизи Кривого Рога, на территории Пятихатской территориальной общины, зафиксировали центр бешенства у домашнего животного, а именно собаки. просмотров

Враг нанес 20 ракетных и 30 авиационных ударов: ситуация на фронте сегодня Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка в Донецкой области, а украинские военные уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов. просмотров

На войне с рф погиб стрелок-санитар Владимир Калина из Новомосковска Завоевывая свободу и независимость Украины, погиб военнослужащий из Новомосковска Владимир Калина. Трагедия произошла вблизи населенного пункта Железнодорожного Запорожской области. просмотров

В Днепре и области снова возможны подтопления: оранжевый уровень опасности С 9 по 11 мая в Днепре и области объявлен оранжевый уровень опасности. 1 просмотров

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