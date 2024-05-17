В Днепре из-за отключения электроэнергии есть изменения в работе электротранспорта

Сегодня, 17 мая, в Днепре с 7:20 до 10:00 в связи с отключением электроэнергии есть изменения в работе электротранспорта.
Об этом сообщили в департаменте транспорта.
Так, троллейбусы №3, №7, №17 и №20 курсируют до улицы Старозаводская — в центр троллейбусы не курсируют. Также прекращено движение троллейбусов №14, трамваев №6 и №9.
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
Обновлено: 8:20 восстанавливается движение маршрутов троллейбуса №№3, 7, 14, 17, 20; маршрутов трамвая №№6, 9.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре 17 мая снова будут действовать графики отключения света: когда именно.
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