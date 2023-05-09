В Днепропетровской области запретили сажать клены и акации: почему

В Днепропетровской области запретили высаживать ряд деревьев.

Об этом сообщили в Восточном лесном офисе.

В восточных областях Украины запретили высаживать в лесах ряд деревьев, не свойственных нашей местности. Это касается Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

Вырубать уже существующие деревья не будут, но теперь запрещено создавать или восстанавливать леса и полезащитные полосы такими деревьями как:

айлант самый высокий;

аралия маньчжурская;

вяз низкий;

зрительская колючая;

орех черный;

дуб красный;

каркас западный;

клен ясенелистый;

маслинка узколистная;

павловние (виды и гибриды);

робиния обыкновенная (акация);

черемуха поздняя;

ясень пенсильванский.

Почему запрещено высаживать клены, акации и другие деревья

Как отметили в Минсреде, такие деревья как ясень пенсильванский или клен ясенелистый чужеродны для нашей экосистемы и быстро захватывают пространство, препятствуя распространению местных зеленых насаждений. В результате, они разрушают природные ландшафты.

«Три миллиона гектаров лесов в Украине пострадали из-за российской агрессии и нуждаются в восстановлении. Утверждение Перечня инвазионных видов – это исторический природоохранный шаг, который позволит восстановить в Украине устойчивые к климатическим изменениям леса с высокими защитными свойствами и без агрессивных видов-иностранцев», – прокомментировал утверждение перечня министр Минприроды Руслан Стрелец.

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