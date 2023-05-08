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  • В больнице Днепра спасли 39-летнего воина, которому под Бахмутом взрывом оторвало две руки и ногу

В больнице Днепра спасли 39-летнего воина, которому под Бахмутом взрывом оторвало две руки и ногу

Сегодня 15:17
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Бронежилет и каску военного обломками разбило на кусочки.

Новости Днепра про В больнице Днепра спасли 39-летнего воина, которому под Бахмутом взрывом оторвало две руки и ногу

В одной из больниц Днепра спасли 39-летнего военного Антона, которому под Бахмутом взрывом оторвало две руки и ногу.

Антон из Черкасс, был успешным менеджером. Когда началась полномасштабная война, добровольцем пошел защищать Украину. Под Бахмутом получил тяжелое ранение, его бронежилет и каску обломками разбило на кусочки.

Об этом написал генеральный директор больницы.

По словам врача, чтобы спасти воина, ему пришлось перелить 8,5 л крови.

В его теле почти не осталось крови… Его жизнь после взрыва стала как страшный сон. Реаниматологи переливали кровь, стабилизировали состояние. 8,5 литров днепровской крови было влито ради спасения жизни. Жена Алена душой и сердцем все чувствовала. Она потеряла покой и сон, и хочет пережить все печали и радости только вместе… Кома. Сердце билось очень тихо. Гемоглобин меньше 30. Истерзанное обломками тело, обожженное взрывом лицо, но дух украинский – несокрушимый, готовый к борьбе. Алена не знала, как его найти, она не знала, как с ним связаться. А он не мог ответить, находясь долгое время без сознания. Она чувствовала под своей кожей, что все пошло не так, и ждала любого известия от Антона. Все ночи и дни с двумя дочерями молились, чтобы отец был жив, – написал врач.

Благодаря медикам воин выжил – хотя шансов на спасение было очень мало. Сейчас Героя готовят к протезированию за границей.

Антон настойчиво с врачами Мечникова боролся за свою жизнь, истекая кровью с поля боя, пережив тяжелую кому. Утрата двух рук и ноги, тяжелый травматический шок оставляли мало шансов. В реанимации политравмы он выжил и активно идет на поправку… Готовим документы и отправляем на протезирование за границу под патронатом власти и верим, что крепкие объятия скоро будут, – написал генеральный директор.

Новости Днепра про В больнице Днепра спасли 39-летнего воина, которому под Бахмутом взрывом оторвало две руки и ногу

Новости Днепра про В больнице Днепра спасли 39-летнего воина, которому под Бахмутом взрывом оторвало две руки и ногу

Желаем Герою скорейшего выздоровления!

Спасибо врачам, что делают невозможное и спасают наших защитников!

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Новости Днепра про В больнице Днепра спасли 39-летнего воина, которому под Бахмутом взрывом оторвало две руки и ногуУкраїнська Новости Днепра про В больнице Днепра спасли 39-летнего воина, которому под Бахмутом взрывом оторвало две руки и ногуРусский

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